«Этот бургер лучше не заказывать». Бывшие сотрудники раскрыли секрет «Макдональдса»

Бывшие сотрудники сети быстрого питания McDonald’s рассказали о бургере, который лучше не заказывать. По их словам, сэндвич «Филе-о-фиш» практически никогда не бывает свежим, передает
В большинстве случаев блюдо несколько часов лежит на подогреве, так как не пользуется популярностью. Единственное время, когда посетители могут быть уверены в свежести своего заказа — это 10 часов утра, когда ресторан переходит на дневное меню.
Однако один из бывших работников McDonald’s предложил способ получить свежий сэндвич в любое время суток. «Просто скажите, что вы хотите, чтобы „Филе-о-фиш“ приготовили на заказ. Это займет около пяти минут, но это того стоит», — цитирует Life собеседника.