Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:59, 5 ноября 2017 1 620
 0    0

«Этот бургер лучше не заказывать». Бывшие сотрудники раскрыли секрет «Макдональдса» 1

«Этот бургер лучше не заказывать». Бывшие сотрудники раскрыли секрет «Макдональдса»

Бывшие сотрудники сети быстрого питания McDonald’s рассказали о бургере, который лучше не заказывать. По их словам, сэндвич «Филе-о-фиш» практически никогда не бывает свежим, передает Life.

В большинстве случаев блюдо несколько часов лежит на подогреве, так как не пользуется популярностью. Единственное время, когда посетители могут быть уверены в свежести своего заказа — это 10 часов утра, когда ресторан переходит на дневное меню.

Однако один из бывших работников McDonald’s предложил способ получить свежий сэндвич в любое время суток. «Просто скажите, что вы хотите, чтобы „Филе-о-фиш“ приготовили на заказ. Это займет около пяти минут, но это того стоит», — цитирует Life собеседника.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
8:59, 5 ноября 2017
«Этот бургер лучше не заказывать». Бывшие сотрудники раскрыли секрет «Макдональдса» 1
11:39, 2 ноября 2017
В микрорайоне Канищево пройдет день открытых дверей ДЦ «Рязань Лада»
10:17, 2 ноября 2017
В Рязани презентуют новый автомобиль Lada Vesta SW Cross
10:11, 2 ноября 2017
«Дом.ru» и «МегаФон» предложили рязанцам в два раза больше скоростного интернета 3
12:54, 1 ноября 2017
Интерактивные сервисы, высокая скорость и стабильная связь станут доступны абонентам Nlink и WestСall
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Около трех тысяч рязанцев встретились с командой спецпоезда ЛДПР. Видео

Около трех тысяч рязанцев встретились с командой спецпоезда ЛДПР. Видео

Следующим мероприятием партии станет митинг 4 ноября на площади Ленина.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:27, 1 ноября 2017 42 007
Пользователи RZN.info выберут победительниц конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» 8
13:28, 31 октября 2017 30 732
Французская делегация открыла Брессюирский мост в Рязани 8
21:50, 23 октября 2017 27 725
В центре Рязани перевернулась маршрутка с пассажирами
17:49, 25 октября 2017 25 724
В Сасовском районе Любимов сел за руль трактора стоимостью 29 миллионов 4
13:30, 22 октября 2017 25 036
Американские эксперты назвали самые ненадежные автомобили 2
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Мисс интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 14.11.2017
Архив голосований
Форум