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17:00, 5 ноября 2017 95
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Экс-глава Каталонии сдался полиции в Бельгии

Экс-глава Каталонии сдался полиции в Бельгии

Экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых экс-советников женералитета региона задержали на 24 часа. Об этом со ссылкой на брюссельскую прокуратуру передает Reuters.

«Сегодня утром пять человек, разыскиваемых Испанией, предстали перед полицией Брюсселя. Они были задержаны в 09:17», — заявил на пресс-конференции представитель ведомства.

Отмечается, что Пучдемон и другие члены каталонского правительства пришли добровольно в сопровождении адвокатов. Политики в ближайшее время предстанут перед судом. Судья примет решение об их аресте в течение 24 часов.

Напомним, 27 октября власти Каталонии в одностороннем порядке провозгласили независимость от Испании. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи Конституции, которая позволяет ввести в Каталонии прямое управление центральных властей. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов 21 декабря. Фото Википедия


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