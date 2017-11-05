Экс-глава Каталонии сдался полиции в Бельгии

Экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых экс-советников женералитета региона задержали на 24 часа. Об этом со ссылкой на брюссельскую прокуратуру передает
«Сегодня утром пять человек, разыскиваемых Испанией, предстали перед полицией Брюсселя. Они были задержаны в 09:17», — заявил на пресс-конференции представитель ведомства.
Отмечается, что Пучдемон и другие члены каталонского правительства пришли добровольно в сопровождении адвокатов. Политики в ближайшее время предстанут перед судом. Судья примет решение об их аресте в течение 24 часов.
Напомним, 27 октября власти Каталонии в одностороннем порядке