Ученые рассказали, что мужчины смогут рожать детей «уже завтра»

Ученые рассказали, что благодаря успехам трансплантологии мужчины «уже завтра» смогут рожать детей. Об этом заявил президент Американского общества репродуктивной медицины Ричард Полсон, пишет
Как отметил Полсон, в скором времени операция по пересадке матке в вскором времени станет доступна и для мужчин. По мнению ученого, спрос на операцию будет значитльным из-за роста числа трансгендеров и высокой популярности хирургической смены пола.
«Вы сможете это сделать уже завтра», — сказал Полсон.
«Я не вижу трудностей, которые сделали бы эту процедуру невозможной», — отметил он.
По словам Полсона, рожать мужчины смогут путем кесарева сечения. Он подчеркнул, что для благоприятного течения беременности пациенты должны пройти курс гормональной терапии.