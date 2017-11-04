РЖД возобновят продажу билетов в плацкарт до 16 ноября

РЖД возобновят продажу билетов в плацкарт и общие вагоны поездов дальнего следования не позже 16 ноября. Об этом пишет «
«В настоящее время АО „Федеральная пассажирская компания“ (осуществляет перевозки пассажиров в дальнем следовании) ожидает решения регулятора о размере тарифа в вагоны дальнего следования категории плацкарт и общие», — сообщила изданию пресс-служба РЖД.
Там отметили, что после принятия решений, которые согласно приказу Минтранса должны быть приняты до 17 ноября, продажу возобновят.
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