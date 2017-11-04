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17:08, 4 ноября 2017 424
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РЖД возобновят продажу билетов в плацкарт до 16 ноября

РЖД возобновят продажу билетов в плацкарт до 16 ноября

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

РЖД возобновят продажу билетов в плацкарт и общие вагоны поездов дальнего следования не позже 16 ноября. Об этом пишет «Газета.ру».

«В настоящее время АО „Федеральная пассажирская компания“ (осуществляет перевозки пассажиров в дальнем следовании) ожидает решения регулятора о размере тарифа в вагоны дальнего следования категории плацкарт и общие», — сообщила изданию пресс-служба РЖД.

Там отметили, что после принятия решений, которые согласно приказу Минтранса должны быть приняты до 17 ноября, продажу возобновят.

Ранее сообщалось, что РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся с 1 января.


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