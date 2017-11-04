Владимир Путин назвал составляющие «генетического кода» россиян. Глава государства отметил, что российскому народу свойственны «верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне», сообщается на сайте президента.
В субботу, 4 ноября, прошел торжественный прием в Большом Кремлевском дворце.
«Бережное отношение к Родине, забота о ней, верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне — это несущие конструкции российской государственности, наш генетический и культурный код», — сказал президент.
По его словам, День народного единства «знаменует великую правоту — любить свое Отечество, гордиться им и почитать его».
Путин поздравил россиян с праздником и отметил, что в истории страны есть «множество примеров непобедимой сплоченности». По его словам, «единство и патриотизм для народа были самой надежной опорой в годы тяжелых испытаний и при решении масштабных задач развития».
«Другой такой большой, многоликой страны, как наша, просто нет. И сохранение разнообразия народов России, их этнической, культурной самобытности имеет для нас ключевое значение, также как традиции взаимного доверия, согласия и родства. Именно эти устои наполняют единство российской нации особой, внутренней силой», — заключил президент.
Также Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.
Напомним, День народного единства учрежден в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда второе народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иностранных интервентов.