Кадыров пообещал iPhone X за лучшее стихотворение о Путине. Видео

Рамзан Кадыров пообещал iPhone X за лучшее стихотворение о Владимире Путине. Новый гаджет Apple главе республики подарила чеченская команда КВН. Об этом он сообщил в своем
«Ну что с ними поделаешь? Прямо как дети! Ну не попросить же их прикрыть дверь с противоположной стороны! После этого на целый год станешь героем их пародий», — пояснил Кадыров.
Хештег для публикаций стихотворений — #НашПрезидентПутин. Победителя определит министерство по делам молодежи Чечни.
Объявив конкурс, Кадыров и юмористы стали выкрикивать «Аллах Акбар!».