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12:04, 4 ноября 2017 346
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Кадыров пообещал iPhone X за лучшее стихотворение о Путине. Видео

Кадыров пообещал iPhone X за лучшее стихотворение о Путине. Видео

Рамзан Кадыров пообещал iPhone X за лучшее стихотворение о Владимире Путине. Новый гаджет Apple главе республики подарила чеченская команда КВН. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Ну что с ними поделаешь? Прямо как дети! Ну не попросить же их прикрыть дверь с противоположной стороны! После этого на целый год станешь героем их пародий», — пояснил Кадыров.

Хештег для публикаций стихотворений — #НашПрезидентПутин. Победителя определит министерство по делам молодежи Чечни.

Объявив конкурс, Кадыров и юмористы стали выкрикивать «Аллах Акбар!».


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