Жители Сасовского района остались без баллонного газа. Об этом пишет издательство «
«Сасовогаз» по решению «Рязаньоблгаза» закрыл заправочную станцию на улице Шацкой, которая снабжала население баллонным газом, а оборудование продали частным фирмам.
Местные жители отметили, что у многих из них нет газопровода, поэтому они привыкли пользоваться баллонами. Пока им приходится ездить на заправки, которые находятся в других районах области.
«Для снятия социальной напряженности на территории района временно решили вопрос по заправке газом баллонов. Заправка будет производиться в ближайшие две недели», — отметили в сообщении.