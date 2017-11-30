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18:34, 30 ноября 2017 211
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Жители Сасовского района остались без баллонного газа

Жители Сасовского района остались без баллонного газа

Жители Сасовского района остались без баллонного газа. Об этом пишет издательство «Пресса».

«Сасовогаз» по решению «Рязаньоблгаза» закрыл заправочную станцию на улице Шацкой, которая снабжала население баллонным газом, а оборудование продали частным фирмам.

Местные жители отметили, что у многих из них нет газопровода, поэтому они привыкли пользоваться баллонами. Пока им приходится ездить на заправки, которые находятся в других районах области.

«Для снятия социальной напряженности на территории района временно решили вопрос по заправке газом баллонов. Заправка будет производиться в ближайшие две недели», — отметили в сообщении.


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