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16:53, 30 ноября 2017 413
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Житель Шацка ударил ножом сына в пьяной ссоре

Житель Шацка ударил ножом сына в пьяной ссоре

Житель Шацка два раза ударил ножом сына, который не дал ему выпить. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

65-летний мужчина, находясь у себя дома, употреблял спиртное вместе с сыном. Когда водка кончилась, сын спросил «есть ли еще выпить», на что обвиняемый отказал ему. В этот момент последний резал салат, в руках у него был нож. Сын сильно удрил отца ладонью по затылку и хотел выйти из кухни. Обвиняемый разозлился и два раза ударил его ножом в спину.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Результаты рассмотрения дела станут известны позже.

Напомним, недавно в Касимовском района во время пьяной ссоры мужчина зарезал своего отца.


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