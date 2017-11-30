Житель Шацка ударил ножом сына в пьяной ссоре

Житель Шацка два раза ударил ножом сына, который не дал ему выпить. Об этом сообщила
65-летний мужчина, находясь у себя дома, употреблял спиртное вместе с сыном. Когда водка кончилась, сын спросил «есть ли еще выпить», на что обвиняемый отказал ему. В этот момент последний резал салат, в руках у него был нож. Сын сильно удрил отца ладонью по затылку и хотел выйти из кухни. Обвиняемый разозлился и два раза ударил его ножом в спину.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Результаты рассмотрения дела станут известны позже.
Напомним, недавно в Касимовском района во время пьяной ссоры мужчина