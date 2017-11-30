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13:51, 30 ноября 2017 419
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В Ухолове закрыли крупнейшее в поселке предприятие

В Ухолове закрыли крупнейшее в поселке предприятие

В Ухолове закрыли градообразующий завод «Строммашина». Об этом сообщил телеканал ГТРК «Ока».

Завод производил оборудование для дорожно-строительной отрасли. 10 декабря предприятие должно было отметить 107 годовщину со дня создания.

В сообщении отметили, что рабочие не получали зарплату с июля 2017 года, а 16 ноября их не пустили на завод.

Общая задолженность по зарплате — около одного миллиона трехсот тысяч рублей. На территории завода действовало два предприятия — «Строммашина» и «Техностром». Оба зарегистрированы в Рязани, с работниками последнего не были заключены договоры.

Отмечается также, что директор предприятия начал частично погашать задолженность.


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