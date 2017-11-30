В Ухолове закрыли крупнейшее в поселке предприятие

В Ухолове закрыли градообразующий завод «Строммашина». Об этом сообщил телеканал ГТРК «
Завод производил оборудование для дорожно-строительной отрасли. 10 декабря предприятие должно было отметить 107 годовщину со дня создания.
В сообщении отметили, что рабочие не получали зарплату с июля 2017 года, а 16 ноября их не пустили на завод.
Общая задолженность по зарплате — около одного миллиона трехсот тысяч рублей. На территории завода действовало два предприятия — «Строммашина» и «Техностром». Оба зарегистрированы в Рязани, с работниками последнего не были заключены договоры.
Отмечается также, что директор предприятия начал частично погашать задолженность.