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11:31, 30 ноября 2017 524
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В Рязани задержали грабителя уличной палатки фастфуда

В Рязани задержали грабителя уличной палатки фастфуда

В Рязани задержали грабителя уличной палатки фастфуда, который ограбил работницу торгового павильона на площади Победы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Женщина сообщила, что ночью в палатку зашел молодой человек, который «перемахнул через прилавок и под угрозой расправы похитил из кассы полторы тысячи рублей».

Полицейские опросили пострадавшую и передали информацию патрулям и экипажам ДПС.

Вскоре заметили молодого человека, похожего на разыскиваемого злоумышленника. Увидев полицию, прохожий пытался «юркнуть во дворы и скрыться», но его догнали и остановили.

Задержанным оказался 22-летний рязанец.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. Грабителю грозит до четырех лет лишения свободы.


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