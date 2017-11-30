В Рязани задержали грабителя уличной палатки фастфуда, который ограбил работницу торгового павильона на площади Победы. Об этом сообщила
Женщина сообщила, что ночью в палатку зашел молодой человек, который «перемахнул через прилавок и под угрозой расправы похитил из кассы полторы тысячи рублей».
Полицейские опросили пострадавшую и передали информацию патрулям и экипажам ДПС.
Вскоре заметили молодого человека, похожего на разыскиваемого злоумышленника. Увидев полицию, прохожий пытался «юркнуть во дворы и скрыться», но его догнали и остановили.
Задержанным оказался 22-летний рязанец.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. Грабителю грозит до четырех лет лишения свободы.