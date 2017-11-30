В Рязани крымчане почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В Рязани делегация из Крыма и депутаты областной думы почтили память солдат, погибших в Великой Отечественной войне. В четверг, 30 ноября, к Вечному огню на площади Победы возложили цветы.
Ранее в здании регионального парламента Аркадий Фомин и Владимир Константинов
В перспективе ожидается подписание соглашения между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.
В рамках визита делегация также посетит промышленные предприятия области, Рязанский Кремль, село Константиново, музей ВДВ.