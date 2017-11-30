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17:08, 30 ноября 2017 495
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В Рязани крымчане почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В Рязани крымчане почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Фото: © RZN.info / Ольга Харламова

В Рязани делегация из Крыма и депутаты областной думы почтили память солдат, погибших в Великой Отечественной войне. В четверг, 30 ноября, к Вечному огню на площади Победы возложили цветы.

Ранее в здании регионального парламента Аркадий Фомин и Владимир Константинов подписали соглашение о сотрудничестве между Госсоветом Крыма и Рязанской облдумой. По словам Владимира Константинова, жители Крыма хотят узнать лучше Россию, и лучше это сделать через регионы.

В перспективе ожидается подписание соглашения между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

В рамках визита делегация также посетит промышленные предприятия области, Рязанский Кремль, село Константиново, музей ВДВ.


Фото: © RZN.info / Ольга Харламова

© RZN.info

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