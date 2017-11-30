В ближайшие два года Рязанская область дополнительно получит 7,5 млрд рублей «на решение важных задач». Об этом сообщила
Отмечается, что поддержка из федерального бюджета позволит в 2018 году построить социально значимые объекты, такие как БСМП, детский сад в Кальном, школа искусств в Недостоево, Южный обход Рязани. Также средства направят на ремонт больниц, школ, домов культуры, создание комфортной городской среды, разработку проектно-сметной документации нового корпуса онкологического диспансера.
«Это те вопросы, которые волнуют людей, и теперь есть возможность их решать при содействии федерального центра. Реализация новых инициатив президента по улучшению демографии позволит людям получить реальную поддержку», — сказал Николай Любимов в среду, 29 ноября, на заседании регионального Клуба политологов.
«Будет вестись вся необходимая работа с тем, чтобы Рязанская область получила статус благополучного, активного региона, который движется вперед, прежде всего в экономическом плане, который выполняет все социальные обязательства, который способен очень многого добиться», — подчеркнул губернатор.