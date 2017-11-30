Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:59, 30 ноября 2017 732
 0    0

В 2018 году рязанским бюджетникам повысят зарплаты. Показатели

В 2018 году рязанским бюджетникам повысят зарплаты. Показатели

В 2018 году рязанским бюджетникам повысят зарплаты. Об этом сообщил вице-мэр Игорь Тишин на публичных слушаниях по бюджету города.

По его словам, увеличение зарплаты работникам соцсферы предусмотрено в Майских указах президента. В казне города на эти цели заложено 4,7 миллиардов рублей .

«Все социальные обязательства предусмотрены в бюджете в полном объеме», — подчеркнул Тишин.

Так, средняя зарплата в Рязани в 2018 году составит:

  • у учителей в школе — 28,3 тысячи рублей;
  • воспитателей в детсадах — 22,2;
  • педагогических работников в музыкальных и спортивных школах — 25;
  • работников культуры — 21,7.

Также в бюджете запланированы дополнительные средства на индексацию зарплат бюджетников на 4% в размере 28,4 миллионов рублей.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
11:59, 30 ноября 2017
В 2018 году рязанским бюджетникам повысят зарплаты. Показатели
17:41, 29 ноября 2017
Больницу в Солотче закрывать не планируют
17:37, 29 ноября 2017
В России продлят программу материнского капитала
16:52, 29 ноября 2017
В Ухолове построят начальную школу
13:28, 29 ноября 2017
Самыми востребованными профессиями в регионе назвали инженеров, кассиров и швей
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе

Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе 2

Новая игра кноккерс совместила в себе боулинг и бильярд.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:56, 17 ноября 2017 25 892
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 13
18:40, 20 ноября 2017 24 596
В Рязани наградили победителей чемпионата парикмахеров
15:15, 23 ноября 2017 23 513
В Рязани наградили многодетных матерей. Фото
14:58, 22 ноября 2017 23 230
Появились фото аварии с бензовозами в Шиловском районе
17:51, 17 ноября 2017 18 029
Участницы рязанского конкурса красоты провели тренировку в фитнес-центре. Фоторепортаж 1
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум