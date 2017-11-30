В 2018 году рязанским бюджетникам повысят зарплаты. Показатели

В 2018 году рязанским бюджетникам повысят зарплаты. Об этом сообщил вице-мэр Игорь Тишин на публичных слушаниях по бюджету города.
По его словам, увеличение зарплаты работникам соцсферы предусмотрено в Майских указах президента. В казне города на эти цели заложено 4,7 миллиардов рублей .
«Все социальные обязательства предусмотрены в бюджете в полном объеме», — подчеркнул Тишин.
Так, средняя зарплата в Рязани в 2018 году составит:
- у учителей в школе — 28,3 тысячи рублей;
- воспитателей в детсадах — 22,2;
- педагогических работников в музыкальных и спортивных школах — 25;
- работников культуры — 21,7.
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