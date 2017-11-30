Студенческие стипендии вырастут в 2018 году

Стипендии у студентов вырастут на 4% в 2018 году. Об этом заявила в среду, 29 ноября, глава минобрнауки Ольга Васильева, передает
«Я думаю, что да, разговоры об этом идут», — сказала Васильева, отвечая на вопрос, планируется ли увеличивать стипендию аспирантов. «Вообще поддержка молодых талантов — это основная забота сегодняшнего дня», — подчеркнула она.
На выплаты претендуют студенты очных форм, которые обучаются за счет бюджета и закрывают сессии вовремя и без троек.
Минимальный размер аспирантских стипендий по техническим направлениям — семь тысяч рублей, по иным направлениям — три тысячи.
Новые выплаты будут начислять с сентября следующего года.