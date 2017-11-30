Рязанский приборный завод представит продукцию на конгрессе по глаукоме

В программе выставка медоборудования и лекарств, на которой АО «ГРПЗ» представит серийно выпускаемое офтальмологическое оборудование торговой марки diathera. Это приборы для измерения внутриглазного давления: индикаторы ИГД-02 и ИГД-03, тонометры ТГДц-01 и ТГДц-03, а также приборы для лечения глазных заболеваний — магнитотерапевтические аппараты АМТО-01 и АМТО-02.
Цифровые портативные приборы для измерения внутриглазного давления производства АО «ГРПЗ» медицинские специалисты используют при диагностике, лечении и контроле глаукомы. Процедура измерения проводится через веко в зоне склеры за несколько секунд и практически незаметно для пациента. Аппараты используются также в сложных клинических случаях, когда применение традиционных методов измерения невозможно — при патологии и/или хирургии роговицы, синдроме сухого глаза, аллергических реакциях. Точность приборов подтверждена многочисленными испытаниями, проведенными в медицинских учреждениях России и за рубежом.
Магнитотерапевтические аппараты АМТО-01 и АМТО-02 diathera предназначены для лечения близорукости, дальнозоркости, астенопии и компьютерного зрительного синдрома за счет воздействия импульсным магнитным полем на глазное яблоко и прилегающие к нему области.
Специалисты предприятия проведут презентацию продукции и мастер-классы по измерению внутриглазного давления, ответят на вопросы, связанные с применением аппаратуры и методикой измерения.
Ежегодный конгресс Российского глаукомного общества с международным участием — самое крупное в Восточной Европе мероприятие по проблемам глаукомы. В рамках мероприятия состоится обсуждение широкого круга вопросов, связанных с диагностикой и лечением глаукомы. В Москву приедут специалисты из 30 стран мира, которые представят около ста сообщений в формате лекций, докладов и презентаций.