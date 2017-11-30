Рязанский бизнес обсудил инвестиции и новые проекты при поддержке Прио-Внешторгбанка

В среду, 29 ноября, в Рязани прошел экономический форум «Инициатива. Инвестиции. Инновации». Вечером его участники и представители бизнеса неформально пообщались в одном из залов конгресс-отеля «Старый город».
«"Нетворкинг» на русском языке обозначает «сетевая работа», то есть совместные действия внутри бизнес-сообщества. Знакомят и объединяют предпринимателей как их организации, так и банки — например, Прио-Внешторгбанк уже много лет в рамках собственной программы повышает финансовую грамотность предпринимателей и создает для них прямые контакты с руководителями ведомств, проводит «круглые столы» и обучающие семинары", — отметили на встрече в отеле.
По словам представителей банка, они с самого начала поддерживали организацию нетворкинг-встреч в «Старом городе», а зампред правления Михаил Волков постоянно доступен на этой площадке для общения и любых разъяснений.
В режиме «свободного микрофона» присутствующие рассказали о себе и своих предприятиях. Кроме того, участники форума обсудили торговые сети, новинки автопрома, новые интересные компьютерные программы и мобильные приложения, психологию личностного развития руководителей, а также перспективы биткоина и важность биржевых новостей в жизни предпринимателя.
«Рязанский бизнес готов предлагать инвесторам выгодные проекты и готовые предприятия, а кредитные организации, такие как Прио-Внешторгбанк — поддерживать процессы с финансовой стороны», — заключили представители банка.