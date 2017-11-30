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11:30, 30 ноября 2017 690

«Не останавливаемся на достигнутом». На Куйбышевском шоссе реконструируют автомобильную ярмарку

«Не останавливаемся на достигнутом». На Куйбышевском шоссе реконструируют автомобильную ярмарку

В Рязани реконструируют автомобильную ярмарку, расположенную на Куйбышевском шоссе, 40. Это самая большая площадка по продаже автомобилей с пробегом в городе, которая переехала с рынка на ЦСК в 2012 году. Ярмарка продолжает продавать автомобили с пробегом, предоставляет услуги по кредитованию и страхованию, а также занимается срочным выкупом и постановкой на комиссию автомобилей.

«Мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем развиваться и стремимся предоставить максимально удобные условия для наших клиентов. На данный момент активно ведутся работы по переоборудованию площадки под реализацию автомобилей. Как вы можете видеть по фото, устанавливаются металлические арочные навесы для надежной защиты реализационных авто от осадков и солнечного света», — рассказали представители автоярмарки.

По словам директора сети салонов автомобилей с пробегом «Автоимпорт» Максима Максимкина, обновленную ярмарку представят рязанцам не позднее 20 декабря этого года.

Сейчас автомобильная ярмарка на Куйбышевском шоссе продолжает работать в прежнем режиме, более 150 автомобилей выставлены на продажу. Ежедневно клиенты могут получить услуги по покупке или продаже автомобиля в одном месте:

  • продать свою машину через автосалон (срочный выкуп или постановка на комиссию);
  • воспользоваться процедурой trade-in;
  • оформить кредит на специальных условиях через банки-партнеры компании;
  • заключить договор страхования (КАСКО/ОСАГО) и другое.

Салоны сети «Автоимпорт» предлагают рязанцам широкий выбор проверенных автомобилей с пробегом, юридическую гарантию на представленные автомобили и комфортные условия обслуживания.


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