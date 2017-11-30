Надземный переход на «Рязанской таможне» временно будут закрывать на ночь. Об этом сообщили на
С 1 до 5 декабря пешеходный переход не будет работать с 00:30 до 5:00. Там будут наносить противоскользящее покрытие прохода и ступеней.
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Фото: Администрация Рязани
Надземный переход на «Рязанской таможне» временно будут закрывать на ночь. Об этом сообщили на
С 1 до 5 декабря пешеходный переход не будет работать с 00:30 до 5:00. Там будут наносить противоскользящее покрытие прохода и ступеней.
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