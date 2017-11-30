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19:15, 30 ноября 2017 718
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На слушаниях по бюджету Рязани предложили проложить ливневку и починить дороги на окраинах города 1

На слушаниях по бюджету Рязани предложили проложить ливневку и починить дороги на окраинах города

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани предложили проложить новую ливневую канализацию и починить дороги в Семчине и Недостоеве. С просьбами включить в бюджет средства на эти цели обратились жители на публичных слушаниях в четверг, 30 ноября.

С рязанцами согласились и депутаты гордумы.

Так, Петр Пыленок предложил предусмотреть в бюджете Рязани 55 млн рублей на ливневку и 10 млн — на благоустройство городских окраин. Средства предложили выделить за счет снижения административных расходов и накопленных налоговых долгов. Регламент слушаний не предусматривал ответа властей на выступления.

Сам проект бюджета представил вице-мэр Игорь Тишин. Он отметил, что на 2018 год в нем заложено 8,7 млрд дохода и столько же расхода, с небольшим дефицитом в 23,5 млн рублей. Тишин отметил, что в 2019-20 года бюджет станет бездефицитным.

В этом году бюджет сформировали в программном формате. Более 98% заложено на 14 муниципальных и три ведомственные программы.

Средства предусмотрены на строительство школы в Горроще (7,5 млн. рублей), школы искусств в Недостоево (2,4 млн рублей) и реконструкция школы №28 в Мервине (7,6 млн. рублей).

Свыше 540 млн рублей запланировано на благоустройство города. Так, на реконструкцию ЦПКиО и вторую очередь Лыбедского бульвара пойдет 11,5 млн рублей. На ремонт и содержание автомобильных дорог заложенор 117,2 млн, а дворовых территорий — 45 млн.

По результатам публичных слушаний проект бюджета будет рассмотрен на заседании комитета по бюджету и налогам, а затем вынесен на заседание Рязанской городской думы.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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