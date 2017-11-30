На пожаре в Сараевском районе погибли более полутора тысяч свиней

На пожаре в свинокомплексе в Сараевском районе погибли более полутора тысяч свиней. Об этом пишет ИД «
Пожар произошел около 3:40 в четверг, 30 ноября. Сгорело одно из зданий свиноводческой площадки ООО «Вердазернопродукт» в селе Озерки Сараевского района.
На место происшествия выехали три пожарных машины ПЧ-37 из Сараев и одна машина Можарского сельского поселения.
На помощь прибыли пожарные их Сапожка, Ухолова, Шацка. Тем не менее спасти животных не удалось, погибли более 1500 свиней.
Причины пожара устанавливаются.