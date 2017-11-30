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11:42, 30 ноября 2017 1 057
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На пожаре в Сараевском районе погибли более полутора тысяч свиней

На пожаре в Сараевском районе погибли более полутора тысяч свиней

На пожаре в свинокомплексе в Сараевском районе погибли более полутора тысяч свиней. Об этом пишет ИД «Пресса».

Пожар произошел около 3:40 в четверг, 30 ноября. Сгорело одно из зданий свиноводческой площадки ООО «Вердазернопродукт» в селе Озерки Сараевского района.

На место происшествия выехали три пожарных машины ПЧ-37 из Сараев и одна машина Можарского сельского поселения.

На помощь прибыли пожарные их Сапожка, Ухолова, Шацка. Тем не менее спасти животных не удалось, погибли более 1500 свиней.

Причины пожара устанавливаются.


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