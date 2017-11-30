На площади Победы начали украшать елку

В четверг, 30 ноября, на площади Победы начали украшать новогоднюю елку. В настоящее время рабочие вешают на дерево фонарики.
Город
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 30 ноября, на площади Победы начали украшать новогоднюю елку. В настоящее время рабочие вешают на дерево фонарики.
Город
© RZN.info
|
← предыдущая новостьВ 2018 году рязанским бюджетникам повысят зарплаты. Показатели
|
cледующая новость →Регина Тодоренко уйдет из «Орла и решки»
Дополнением или даже заменой банковскому вкладу стали облигации федерального займа.