Любимов поучаствовал в собрании первичного отделения «Единой России»

В среду, 29 ноября Николай Любимов встретился с представителями первичного отделения «Ленина, 45А» «Единой России» в Советском районе. Об этом сообщила пресс-служба партии.

На собрании обсудили итоги работы за 2017 год и реализацию важных проектов на территории города, в частности, проекта «Городская среда». «По общему мнению, были недоработки, которые предстоит устранить при проведении благоустройства в последующие годы, так как по решению Владимира Путина срок действия программы продлен на пять лет. Ежегодно по проекту из федерального бюджета будет выделяться по 25 миллиардов рублей», — рассказали в «Единой России».

По словам губернатора, создание комфортной городской среды — приоритетное направление работы. «Необходимо более адресно работать с людьми, начиная с обсуждения того, что нужно именно этому конкретному двору, и заканчивая контролем ремонтных работ», — сказал Любимов.

Глава региона положительно оценил проектную работу «Единой России» и особенно отметил проект «Общественный контроль». «Большие федеральные средства были выделены в этом году на ремонт дорог, отремонтирован и Первомайский проспект, и Куйбышевское шоссе, много других городских дорог. Региону были выделены в том числе и средства из бюджета правительства Московской области в размере 200 млн рублей, половина из которых, по моему решению, направлена именно на дороги Рязани. Вместе с общественным контролем мы контролировали этапы ремонта дорог», — отметил губернатор.

Он также рассказал, что подорожание проезда до 23 рублей — это вынужденное решение: «Сейчас стоит две задачи. Первая — это спасти муниципальный транспорт от банкротства, вторая — решать вопросы обновления передвижного состава для создания комфортных условий при перевозке пассажиров».

В заключении Любимов напомнил однопартийцам, что основная задача первичного отделения — «обеспечить достойную организацию и проведение выборов президента на территории области». «Голосование должно быть честным, открытым, а явка избирателей — высокой», — заключил глава региона.