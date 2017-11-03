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20:18, 3 ноября 2017 196
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В Германии кабачок приняли за бомбу времен Второй мировой

В Германии кабачок приняли за бомбу времен Второй мировой

На юге Германии пятикилограммовый кабачок приняли за бомбу времен Второй мировой войны. Овощ нашел 81-летний пенсионер, сообщает ТАСС.

Мужчина обнаружил подозрительный предмет в своем дворе в городе Бреттен утром 2 ноября и вызвал полицию. Правоохранители установили, что «бомбой» является овощ длиной 40 сантиметров.

Предполагается, что кабачок пенсионеру подбросил неизвестный.

Во время Второй мировой войны на Германию сбросили более двух миллионов бомб, более 20% из которых не разорвались. Периодически снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий.


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