В 2018 году увеличится размер больничных и декретных

В 2018 году увеличится размер больничных, пособий по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком в следующем году увеличится. Размер декретных составит 61 тысячу 375 рублей в месяц, больничных — также 61 тысячу 375 рублей в месяц, пишет « Российская газета ».

Как рассказали в Минтруде России, чтобы выплаты и по больничным листам, и по беременности, и родам были максимальными, необходимо иметь официальный заработок за 2017 год не менее 755 тысяч рублей (в среднем около 63 000 в месяц), а за 2016 — 718 тысяч рублей (в среднем около 60 000 в месяц). Если доход ниже, соответственно, ниже будут и пособия.

Как отметили в ведомстве, рост пособий связан с изменением расчетного периода. В 2017 году пособия исчисляются из заработка за 2016 и 2015 годы, а в 2018 будут исчисляться из заработка за 2017 и 2016 годы. Сумма заработка, с которого уплачиваются страховые взносы в Фонд социального страхования России, ежегодно индексируется.

По закону декретный отпуск длится 140 дней, и именно за него женщина может получить 61 тысячу 375 рублей в месяц или в целом 282 тысячи рублей. Если беременность многоплодная или протекает с осложнениями, то «декрет» продлят и женщина получит выплату в большем размере.

По истечении 140 дней женщина вправе оформить отпуск по уходу за ребенком с выплатой ежемесячного пособия. Максимальный размер составит для работающих женщин 24 тысячи 503 рубля.

Если женщина в 2017 и 2016 годах состояла в трудовых отношениях, но не работала, потому что находилась в отпуске по уходу за предыдущим ребенком, или трудилась, но получала зарплату в размере МРОТ или меньше, ей будет положено минимальное пособие: по беременности и родам в целом 35 тысяч 921 рубль, по уходу за ребенком — 3 120 рублей в месяц.

Минтруд обратил внимание, что пособия в названных размерах смогут получить только официально работающие россияне. Женщины, которые официально не работали, получают в случае рождения ребенка социальное пособие через органы соцзащиты.