У жительницы Воронежа в руках взорвался телефон. Видео

У жительницы Воронежа в руках взорвался телефон. Соответствующее видео опубликовали на YouTube.
По словам автора, в результате инцидента девушка получила ожоги рук и лица. Модель телефона неизвестна.
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У жительницы Воронежа в руках взорвался телефон. Соответствующее видео опубликовали на YouTube.
По словам автора, в результате инцидента девушка получила ожоги рук и лица. Модель телефона неизвестна.
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