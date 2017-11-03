Марию Шарапову обвинили в мошенничестве. Жительница Индии Бавана Агарвал подала в суд на Homestead, застройщика элитного жилого комплекса в городе Гургаон и российскую теннисистку, которая рекламировала его, передает «
Истец заявила, что в 2012—2013 годах спортсменка была лицом рекламной кампании проекта Ballet by Sharapova («Балет Шараповой»), приезжала в Индию и встречалась с потенциальными покупателями. В проект вложились около 1,5 тысячи человек. Строительство комплекса должно было завершиться в 2016 году, однако оно так и не началось.
«Шарапова не только активно поддерживала мошенническую деятельность обвиняемого, но и продвигала проект среди широкой аудитории. Следовательно, она была частью преступной схемы», — заявила Агарвал.
По словам женщины, ее внимание к проекту привлекло имя Шараповой.
Компания обещала построить 44-этажный жилой дом. На территории комплекса должны были появиться школа балета и теннисная академия.
Фото Kinopoisk.ru