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21:37, 3 ноября 2017 244
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Шарапову обвинили в мошенничестве

Шарапову обвинили в мошенничестве

Марию Шарапову обвинили в мошенничестве. Жительница Индии Бавана Агарвал подала в суд на Homestead, застройщика элитного жилого комплекса в городе Гургаон и российскую теннисистку, которая рекламировала его, передает «Лента.ру».

Истец заявила, что в 2012—2013 годах спортсменка была лицом рекламной кампании проекта Ballet by Sharapova («Балет Шараповой»), приезжала в Индию и встречалась с потенциальными покупателями. В проект вложились около 1,5 тысячи человек. Строительство комплекса должно было завершиться в 2016 году, однако оно так и не началось.

«Шарапова не только активно поддерживала мошенническую деятельность обвиняемого, но и продвигала проект среди широкой аудитории. Следовательно, она была частью преступной схемы», — заявила Агарвал.

По словам женщины, ее внимание к проекту привлекло имя Шараповой.

Компания обещала построить 44-этажный жилой дом. На территории комплекса должны были появиться школа балета и теннисная академия.

Фото Kinopoisk.ru


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