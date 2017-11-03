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21:52, 3 ноября 2017 164
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Канада ввела санкции против 30 россиян

Канада ввела санкции против 30 россиян

В пятницу. 3 ноября, Канада ввела санкции против 30 россиян. Правительство впервые применило недавно принятый в стране «Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств» («Закон имени Сергея Магнитского»). Этот документ является канадской версией американского «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского», передает ТАСС.

«Санкции касаются лиц, которые, по мнению правительства Канады, несут ответственность или замешаны в грубых нарушениях прав человека или в серьезных коррупционных действиях», — говорится в заявлении канадского внешнеполитического ведомства.

Согласно нему, все канадские активы внесенных в список лиц заморозят, а россиянам запретят въезд в Канаду.

«Канада полна решимости защищать права человека и бороться с коррупцией по всему миру. Сегодняшнее заявление — это четкое послание о том, что Канада будет принимать меры против тех лиц, кто получил прибыль в результате коррупционных действий или тех, кто был замешан в грубом нарушении прав человека», — заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.

Кроме того, под санкции попали граждане Венесуэлы и Южного Судана. Всего в списке 52 человека. В российской части санкционного списка Канады — председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин и бывший замминистра внутренних дел Алексей Аничин.


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