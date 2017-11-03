Через границу России и Украины перебросили почти тонну зараженной чумой свинины

Через границу России и Украины перебросили более 800 килограммов зараженной чумой свинины. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщили
Опасный груз пытались ввезти в Суземский район Брянской области контрабандой из Украины.
«Пограничный наряд 31 октября остановил автомобиль, двигающийся от границы, в багажнике которого обнаружен груз мяса неизвестного происхождения без сопроводительных документов общим весом свыше 800 килограммов», — говорится в сообщении.
По словам водителя, мясо ему «перебросили через границу сообщники с Украины для продажи на территории России».
Экспертиза показала, что в продукции есть вирус африканской чумы свиней.
В Центре общественных связей ФСБ отметили, что информация о контрабандном ввозе мяса «косвенно подтверждается рассказом военнослужащего-контрактника кинологического учебного центра Государственной пограничной службы Украины Евгения Третьяка, дезертировавшего из рядов ГПСУ и прибывшего на территорию Российской Федерации».