В Ухолове построят начальную школу

В 2018 году в рабочем поселке Ухолово начнется строительство новой начальной школы на 250 мест. Об этом сообщил
По словам директора действующей ухоловской школы Надежды Шмаевой, новое здание будет двухэтажным и соединено переходом с существующим зданием. В начальной школе появятся свой спортзал, актовый зал, столовая, кабинеты психологической разгрузки, логопеда, социального педагога и даже зимний сад. Все внутренние помещения и классы оборудуют новой мебелью.
Первоначально строительство планировалось на 2019 год, но после визита в поселок Николая Любимова школу решили строить уже в 2018-м.
На строительство направлены средства из федерального — 176 миллионов 440 тысяч рублей — и областного бюджетов.
Фото издательства «Пресса».