В Рыбновском районе убрали свалку до приговора суда

Администрация Рыбновского района ликвидировала несанкционированную свалку на улице Прогресса, не дожидаясь приговора суда. Иск с требованием вывезти мусор подал прокурор района, сообщила
По мнению правозащитника, бездействие администрации, которая не убирала свалку, нарушала права местных жителей на благоприятную окружающую среду.
В судебном заседании представитель ответчика представил копии фотографий, подтверждающие, что свалку ликвидировали. После этого прокурор отказался от иска. Суд принял отказ истца, производство по делу прекратили.