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9:44, 29 ноября 2017 24
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В Рыбновском районе убрали свалку до приговора суда

В Рыбновском районе убрали свалку до приговора суда

Администрация Рыбновского района ликвидировала несанкционированную свалку на улице Прогресса, не дожидаясь приговора суда. Иск с требованием вывезти мусор подал прокурор района, сообщила пресс-служба суда.

По мнению правозащитника, бездействие администрации, которая не убирала свалку, нарушала права местных жителей на благоприятную окружающую среду.

В судебном заседании представитель ответчика представил копии фотографий, подтверждающие, что свалку ликвидировали. После этого прокурор отказался от иска. Суд принял отказ истца, производство по делу прекратили.


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