В Рыбном менеджера подрядной организации оштрафовали за плохую дорогу

Рыбновский районный суд оштрафовал сотрудника фирмы, которая занималась подрядными работами по содержанию автомобильных дорог. Об этом сообщил
В октябре этого года инспектор ДПС зафиксировал «недостатки» в состоянии дороги на участке в районе деревни Железницкие Выселки: выбоины превышали норму. Предельные размеры отдельных просадок, выбоин не должны превышать по длине 15 см, ширине — 60 см и глубине — 5 см.
Дело передали в суд.
Нашли ООО, с которым у рыбновской администрации был контракт на обслуживание дороги. А в этом ООО — ответственного за поддержание технического состояния сети автомобильных дорог местного значения.
В итоге данного сотрудника оштрафовали на 20 000 рублей. О том, когда на дороге устранят дефекты, релиз суда не сообщил.