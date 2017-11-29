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12:04, 29 ноября 2017 483
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Солист «Чайфа» провел экскурсию по центру Рязани. Видео

Солист «Чайфа» провел экскурсию по центру Рязани. Видео

Солист группы «Чайф» Владимир Шафрин прошелся по центральным улицам Рязани с экскурсией. Видеоролики опубликованы на странице коллектива в Instagram.

Шахрин прошел по улице Циолковского и побывал на Театральной площади. Он отметил, что по сравнению с Москвой в городе морозно.

«Какие-то 180 километров от Москвы, а здесь прямо „зима-презима“, смотрите. Решил подышать морозным рязанским воздухом», — сказал солист группы.

Экскурсия оказалась недолгой.

«Так уж получилось, что сегодняшняя экскурсия была непродолжительной, непознавательной. Я уверен, что Рязань прекрасный город и есть, что здесь посмотреть, но видимо не сегодня, не в мою смену», — заключил Шахрин.

Концерт группы «Чайф» состоялся во вторник, 28 ноября.


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