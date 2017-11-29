Солист «Чайфа» провел экскурсию по центру Рязани. Видео

Солист группы «Чайф» Владимир Шафрин прошелся по центральным улицам Рязани с экскурсией. Видеоролики опубликованы на
Шахрин прошел по улице Циолковского и побывал на Театральной площади. Он отметил, что по сравнению с Москвой в городе морозно.
«Какие-то 180 километров от Москвы, а здесь прямо „зима-презима“, смотрите. Решил подышать морозным рязанским воздухом», — сказал солист группы.
Экскурсия оказалась недолгой.
«Так уж получилось, что сегодняшняя экскурсия была непродолжительной, непознавательной. Я уверен, что Рязань прекрасный город и есть, что здесь посмотреть, но видимо не сегодня, не в мою смену», — заключил Шахрин.
Концерт группы «Чайф» состоялся во вторник, 28 ноября.