РЖД сделает пассажирам 50-процентную скидку на билеты

С 28 ноября по 4 декабря Федеральная пассажирская компания (дочерняя РЖД) предоставит 50-процентную скидку при покупке билетов на все места в плацкартных и на верхние места в купейных вагонах. Об этом со ссылкой на представителей РЖД пишет газета «
Акция распространяется на все поездки с 28 ноября по 27 декабря по большинству маршрутов внутри России, кроме фирменных поездов «Москва — Назрань» и «Москва — Нальчик». Исключение составляет группа вагонов «Москва — Анапа».
Скидка не затрагивает дополнительные услуги, в том числе постельное белье. При покупке детских билетов скидка будет суммироваться с другими льготами.