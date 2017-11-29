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10:20, 29 ноября 2017 490
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РЖД сделает пассажирам 50-процентную скидку на билеты

РЖД сделает пассажирам 50-процентную скидку на билеты

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

С 28 ноября по 4 декабря Федеральная пассажирская компания (дочерняя РЖД) предоставит 50-процентную скидку при покупке билетов на все места в плацкартных и на верхние места в купейных вагонах. Об этом со ссылкой на представителей РЖД пишет газета «Ведомости».

Акция распространяется на все поездки с 28 ноября по 27 декабря по большинству маршрутов внутри России, кроме фирменных поездов «Москва — Назрань» и «Москва — Нальчик». Исключение составляет группа вагонов «Москва — Анапа».

Скидка не затрагивает дополнительные услуги, в том числе постельное белье. При покупке детских билетов скидка будет суммироваться с другими льготами.


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