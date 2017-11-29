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15:12, 29 ноября 2017 345
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Рязанское село осталось без еды по вине местной администрации — прокуратура

Рязанское село осталось без еды по вине местной администрации — прокуратура

Жители села Троице-Орловка Скопинского района остались без еды из-за бездействия местной администрации. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

По закону о местном самоуправлении власти обязаны обеспечить условия для доступа граждан к услугам торговли, однако этого сделано не было. «В результате бездействия администрации поселения жители села длительное время оставались лишенными возможности приобретения продовольственных товаров по месту своего проживания», — говорится в сообщении.

Главе Горловского сельского поселения сельского поселения, куда входит Троице-Орловка, внесено представление об устранении нарушений.

Напомним, о ситуации стало известно в четверг, 23 ноября. На следующий день в село приехала автолавка и журналисты. Местные жители рассказали корреспондентам, что магазин в селе не работает уже пять месяцев.

Местные жители также отметили, что в селе нет врача и фельдшера, а также есть проблемы с уличным освещением. Один из мужчин подчеркнул, что «скорую» приходится ждать «по часу».


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