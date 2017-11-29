Рязанец явился по вызову полиции в одежде врача, который его лечил

Врач одной из рязанских больниц обратился в полицию. Он заявил, что из ординаторской у него пропали куртка и ботинки, а кармане куртки остался еще и сотовый телефон, сообщила
Оперативник уголовного розыска удостоверился, что в ординаторскую ночью могли незаметно проникнуть либо работники, либо пациенты больницы. Проще всего скрыться с похищенным было бы пациенту, который выписывался в тот вечер.
Проанализировав список пациентов, которые в последние сутки были выписаны из больницы, сотрудник полиции обнаружил там знакомые фамилию и имя. Оказывается, в эти сутки из лечебного заведения выписали 61-летнего рязанца, который был ранее судим. Мужчина вел маргинальный образ жизни и полицейские обращали на него особое внимание.
Когда его вызвали на беседу в полицию, он пришел в украденной куртке врача.
Подозреваемого взяли под стражу. Ему горозит до пяти лет лишения свободы.