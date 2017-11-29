«Рязаньгоргаз» перезаключит договоры на техобслуживание

«Рязаньгоргаз» проводит кампанию по перезаключению договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Изменения в договорах касаются сроков выполнения работ — теперь техобслуживание должно проводиться каждый год. В первую очередь газовики информируют управляющие компании, ТСЖ и ЖЭУ, но постепенно договоры необходимо будет перезаключить всем собственникам газифицированного жилья.
«До октября 2017 года периодичность технического обслуживания зависела от вида оборудования, срока его эксплуатации и требований производителя. Сейчас, в соответствии с изменениями (постановление Правительства РФ №1091 от 9 сентября 2017 года), внесенными в постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 года №410 „О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования“, техническое обслуживание должно проводиться ежегодно. Также ежегодно необходимо проводить и техобслуживание внутридомовых газопроводов многоквартирных домов», — рассказали в «Рязаньгоргазе».
Специалисты также отметили, что уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте газового оборудования, отказ в допуске газовиков для выполнения работ по техобслуживанию или ремонту, уклонение от обязательной замены или диагностирования газового оборудования влечет наложение штрафа.