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18:05, 29 ноября 2017 723
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Один из рязанских телеканалов прекратит вещание 1

Один из рязанских телеканалов прекратит вещание

В Рязани с 31 декабря прекратит вещание «Девятый телеканал». Об этом сообщили в пресс-службе канала.

«В настоящее время продолжается процесс реформирования телевидения, постоянно увеличивается число людей, предпочитающих получать информацию через интернет. В связи с этим дальнейшее развитие „Девятого телеканала“ не представляется целесообразным. Мы продолжим внимательно следить за реформированием телерадиовещания и потребностями целевой аудитории, и, в случае необходимости, будем готовы создать новые медийные проекты», — рассказали в пресс-службе холдинга «Инвест», которому принадлежит телеканал.

Справка

«Девятый телеканал» начал свое вещание в 2004 году. 13 лет телекомпания работала на широкую аудиторию, рассказывала о жизни рязанского региона. В программную сетку канала входили информационные и развлекательные программы, образовательные проекты о новом и полезном в различных сферах жизни нашего города. Свой вклад в развитие компании внесли многие талантливые и известные в телевизионной среде люди. Работа канала и его отдельные проекты были отмечены наградами регионального и федерального уровней.


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