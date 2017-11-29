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15:43, 29 ноября 2017 47
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На перекрестке улиц Ленина и Соборной починили светофор

На перекрестке улиц Ленина и Соборной починили светофор

Светофор на перекрестке улиц Ленина, Соборной и Семинарской починили. Теперь движение вновь регулируется автоматически.

Напомним, два дня на перекрестке стоял регулировщик, а светофор не работал.


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