На перекрестке улиц Ленина и Соборной починили светофор

Светофор на перекрестке улиц Ленина, Соборной и Семинарской починили. Теперь движение вновь регулируется автоматически.
Напомним, два дня на перекрестке стоял регулировщик, а светофор не работал.
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Светофор на перекрестке улиц Ленина, Соборной и Семинарской починили. Теперь движение вновь регулируется автоматически.
Напомним, два дня на перекрестке стоял регулировщик, а светофор не работал.
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