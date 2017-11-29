МегаФон увеличил онлайн-продажи сим-карт

Компания «МегаФон» увеличила онлайн-продажи сим-карт. По итогам 10 месяцев 2017 года количество клиентов, которые стали абонентами оператора через интернет, увеличилось больше чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во Владимире зафиксировали рост почти в 3 раза, в Рязани и в Нижнем Новгороде — в 2,2 раза.

По словам представителей МегаФона, подключение через интернет-магазин имеет ряд преимуществ: восемь уникальных способов подбора номера, оформление без очереди в удобное для клиента время, возможность купить модный аксессуар или новый гаджет с бесплатной доставкой.

«На текущий момент по филиалу доля подключений через интернет-магазин составляет порядка 2,5%. Конечно, онлайн-продажи пока не конкурируют с розницей в салонах связи, однако, тенденция уже наметилась. Кто покупает сим-карты в интернет-магазине? Это клиент, который ценит свое время и разбирается в специфике тарифов. Он пользуется интернетом, соцсетями и голосовой связью, причем все чаще также через мессенджеры. Это активные люди», — рассказал директор по развитию бизнеса на массовом рынке Центрального филиала компании Андрей Веселов.

По его словам, рост продаж сим-карт онлайн связан в основном с тем, что у современного человека становится все меньше свободного времени. «Люди ценят свое время и часто делают несколько дел одновременно, например, оставаясь на работе, можно совершить покупку в интернет-магазине, расплатиться любым удобным способом, и курьер привезет заказ по адресу местонахождения», — добавил Веселов.

Пока онлайн-продажи сим-карт доступны в трех регионах Центрального филиала компании «МегаФон» — Нижний Новгород, Рязань и Владимир. До конца года планируется начать продажи сим-карт через интернет в Туле.