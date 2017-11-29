Любимов рассказал об экономическом развитии региона на инвестиционном форуме

В среду, 29 ноября, в Рязани прошел инвестиционный форум «Инициатива. Инвестиции. Инновации». Его участники обсудили возможности развития регионального бизнеса, его потенциал и варианты международного сотрудничества.

Выступая на форуме, Николай Любимов отметил, что от эффективности привлечения инвестиций зависит успех социально-экономического развития региона. «Привлечение капитала в регион — одна из наших приоритетных задач. Наша стратегическая цель — вывести Рязанскую область в число наиболее привлекательных для ведения бизнеса регионов России и увеличить объемы инвестиций в основной капитал в течение ближайших трех лет в три раза», — заявил губернатор.

Он также обратил внимание на то, что для повышения конкурентоспособности предприятий региона необходимо работать над повышением производительности труда, «что невозможно без перевооружения производственных мощностей и внедрения инновационных технологий».

Глава региона рассказал, про областное правительство отправило заявку в Минэкономразвития России на участие в приоритетной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости». «На территории региона проект будет реализовываться в „пилотном режиме“. Для предприятий, которые войдут в программу, будет сформирована сервисная модель поддержки», — пояснил Любимов.

Кроме того, одним из приоритетных направлений в работе регионального правительства губернатор назвал развитие несырьевого экспорта. В 2018 году местные власти приступят к проекту государственного промышленного парка и созданию научно-технологического центра .

На форуме также выступил первый зампред правления Прио-Внешторгбанка Михаил Волков. Он подробно рассказал присутствующим о некоторых активах банка, которые являются готовыми инвестиционными площадками.

Особый акцент Волков сделал на производственные площадки, расположенные в Скопине и Скопинском районе, обеспеченные всеми необходимыми коммуникациями. «Те объекты недвижимости, которые сегодня предлагает Прио-Внешторгбанк, являются готовыми инвестиционными площадками. Фактически это уже готовый бизнес, который ждет своего владельца. Привлекательность представленных объектов также заключается в том, что банк готов дать рекомендации по повышению их рентабельности и осуществить, при необходимости, кредитование на выгодных условиях», — подчеркнул зампред.