Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:33, 29 ноября 2017 549
 0    0

Любимов рассказал об экономическом развитии региона на инвестиционном форуме

Любимов рассказал об экономическом развитии региона на инвестиционном форуме

В среду, 29 ноября, в Рязани прошел инвестиционный форум «Инициатива. Инвестиции. Инновации». Его участники обсудили возможности развития регионального бизнеса, его потенциал и варианты международного сотрудничества.

Выступая на форуме, Николай Любимов отметил, что от эффективности привлечения инвестиций зависит успех социально-экономического развития региона. «Привлечение капитала в регион — одна из наших приоритетных задач. Наша стратегическая цель — вывести Рязанскую область в число наиболее привлекательных для ведения бизнеса регионов России и увеличить объемы инвестиций в основной капитал в течение ближайших трех лет в три раза», — заявил губернатор.

Он также обратил внимание на то, что для повышения конкурентоспособности предприятий региона необходимо работать над повышением производительности труда, «что невозможно без перевооружения производственных мощностей и внедрения инновационных технологий».

Глава региона рассказал, про областное правительство отправило заявку в Минэкономразвития России на участие в приоритетной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости». «На территории региона проект будет реализовываться в „пилотном режиме“. Для предприятий, которые войдут в программу, будет сформирована сервисная модель поддержки», — пояснил Любимов.

Кроме того, одним из приоритетных направлений в работе регионального правительства губернатор назвал развитие несырьевого экспорта. В 2018 году местные власти приступят к проекту государственного промышленного парка и созданию научно-технологического центра.

На форуме также выступил первый зампред правления Прио-Внешторгбанка Михаил Волков. Он подробно рассказал присутствующим о некоторых активах банка, которые являются готовыми инвестиционными площадками.

Особый акцент Волков сделал на производственные площадки, расположенные в Скопине и Скопинском районе, обеспеченные всеми необходимыми коммуникациями. «Те объекты недвижимости, которые сегодня предлагает Прио-Внешторгбанк, являются готовыми инвестиционными площадками. Фактически это уже готовый бизнес, который ждет своего владельца. Привлекательность представленных объектов также заключается в том, что банк готов дать рекомендации по повышению их рентабельности и осуществить, при необходимости, кредитование на выгодных условиях», — подчеркнул зампред.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
18:31, 29 ноября 2017
В Рязанской области появится комплекс по производству шампиньонов
17:33, 29 ноября 2017
Любимов рассказал об экономическом развитии региона на инвестиционном форуме
12:11, 29 ноября 2017
Около 600 рязанских пенсионеров вернулись к работе 3
11:56, 29 ноября 2017
Спрос на рабочую силу в Рязанской области превышает численность безработных — министр труда
9:21, 29 ноября 2017
Расположение ярмарки на Театральной изменится с 9 декабря 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Сами себе построим дом. Часть II — строительные работы

Сами себе построим дом. Часть II — строительные работы

Сегодня мы поговорим о собственно строительных работах — возведении на понравившемся участке надежного и красивого дома.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:21, 16 ноября 2017 52 931
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
10:56, 17 ноября 2017 25 243
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 13
18:40, 20 ноября 2017 24 163
В Рязани наградили победителей чемпионата парикмахеров
15:15, 23 ноября 2017 23 193
В Рязани наградили многодетных матерей. Фото
14:58, 22 ноября 2017 22 953
Появились фото аварии с бензовозами в Шиловском районе
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум