«Старый город» примет участников Рязанского инвестиционного форума

В среду, 29 ноября, в Рязани пройдет инвестиционный форум «Инициатива. Инвестиции. Инновации», организованный Корпорацией развития области.
Вечером, когда работа форума завершится, его участники соберутся в конгресс-отеле «
«Во встрече примут участие руководители и эксперты из России, Италии, Германии, Чехии, Испании, Бельгии, Словении, Индии. Каждый сможет рассказать о себе и своем бизнесе, поделиться опытом», — говорится в пресс-релизе «Северной компании».
Зарегистрироваться для участия во встрече можно на