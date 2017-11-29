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10:27, 29 ноября 2017 237
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«Старый город» примет участников Рязанского инвестиционного форума

«Старый город» примет участников Рязанского инвестиционного форума

В среду, 29 ноября, в Рязани пройдет инвестиционный форум «Инициатива. Инвестиции. Инновации», организованный Корпорацией развития области.

Вечером, когда работа форума завершится, его участники соберутся в конгресс-отеле «Старый город» на нетворкинг-встречу под названием «Узкий круг», сообщила пресс-служба «Северной компании» — создателя гостиничного комплекса.

«Во встрече примут участие руководители и эксперты из России, Италии, Германии, Чехии, Испании, Бельгии, Словении, Индии. Каждый сможет рассказать о себе и своем бизнесе, поделиться опытом», — говорится в пресс-релизе «Северной компании».

Зарегистрироваться для участия во встрече можно на сайте.


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