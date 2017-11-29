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14:22, 29 ноября 2017 428
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Изменение устава Рязани обсудили на публичных слушаниях

Изменение устава Рязани обсудили на публичных слушаниях

Во вторник, 29 ноября, на публичных слушаниях обсудили изменение устава Рязани. Как отметил докладчик, изменения связаны с приведением местного документа в соответствие с федеральным законом.

Теперь, при досрочном сложений главой города своих полномочий нового должны будут выбрать в течение шести месяцев. При этом, если до конца полномочий избирательного органа остается менее полугода, то нового руководителя будет выбирать новая городская дума.

Также перечень полномочий мэрии дополнился в части содействия развития физкультуры и спорта лиц с ограниченными возможностями. Кроме того, администрацию наделили правом определять специальные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также перечень помещений для этих встреч.

Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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