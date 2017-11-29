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15:51, 29 ноября 2017 614
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Изменение Правил застройки парка Юннатов вынесли на слушания

Изменение Правил застройки парка Юннатов вынесли на слушания

В Рязани могут изменить Правила землепользования и застройки парка Юннатов. Постановление о публичных слушаниях опубликовали в «Рязанских ведомостях».

Парк детского эколого-биологического центра на улице Урицкого, дом №4/59 предложили перевести из зоны застройки многоэтажными жилыми домами, административного и культурно-бытового обслуживания в зону городских парков, скверов, бульваров. Ранее аналогичные изменения внесли в генплан.

Слушания пройдут 14 декабря в кабинете №219 административного здания на площади Мичурина (улица Введенская, дом №107). Начало в 18 часов. До этого дня там же будут принимать предложения рязанцев. Телефон: 29-78-17. Окончательное решение по поправке примет городская дума с учетом результатов слушаний.

Напомним, участок вынесли из зеленой зоны в жилую в 2007 году. В 2012-м депутаты инициировали обратный процесс, в 2014-м проект обсуждался на публичных слушаниях. В мае 2017-го врио губернатора Николай Любимов заявил о недопустимости застройки парка.


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Изменение Правил застройки парка Юннатов вынесли на слушания
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