Изменение Правил застройки парка Юннатов вынесли на слушания

В Рязани могут изменить Правила землепользования и застройки парка Юннатов. Постановление о публичных слушаниях опубликовали в «Рязанских ведомостях».
Парк детского эколого-биологического центра на улице Урицкого, дом №4/59 предложили перевести из зоны застройки многоэтажными жилыми домами, административного и культурно-бытового обслуживания в зону городских парков, скверов, бульваров. Ранее аналогичные изменения
Слушания пройдут 14 декабря в кабинете №219 административного здания на площади Мичурина (улица Введенская, дом №107). Начало в 18 часов. До этого дня там же будут принимать предложения рязанцев. Телефон: 29-78-17. Окончательное решение по поправке примет городская дума с учетом результатов слушаний.
Напомним, участок вынесли из зеленой зоны в жилую в 2007 году. В 2012-м депутаты