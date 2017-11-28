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16:23, 28 ноября 2017 706
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Зампред правления Россельхозбанка Оксана Лут посетила Рязанскую область

Зампред правления Россельхозбанка Оксана Лут посетила Рязанскую область

Зампредседателя правления Россельхозбанка Оксана Лут встретилась с губернатором Николаем Любимовым в рамках рабочей поездки в Рязанскую область.

Стороны обсудили актуальные вопросы деятельности банка на территории региона. В частности, речь шла о финансировании сезонных работ, реализации инвестиционных проектов, а также перспективах развития дальнейшего сотрудничества банка с правительством области.

Как отметили на встрече, РСХБ остается основным финансовым партнером рязанских аграриев. Только в текущем году банк направил на развитие регионального сельского хозяйства более 7,5 млрд рублей, из них порядка 6 млрд — на проведение сезонных работ. Кроме того, РСХБ заинтересован в расширении сотрудничества с предприятиями из других приоритетных отраслей экономики, и нацелен на долгосрочное взаимодействие с бизнесом региона.

Во время рабочей поездки Оксана Лут также провела переговоры с представителями ряда ключевых предприятий области по вопросам предоставления комплексного банковского обслуживания, финансирования текущей деятельности и развития взаимодействия в инвестиционной сфере.

«Россельхозбанк осуществляет свою деятельность на территории Рязанской области с 2002 года и в настоящий момент представлен в регионе филиалом и 20 внутренними структурными подразделениями банка. За время работы банк вложил в экономику региона более 80 млрд рублей, при поддержке РСХБ реализовано порядка 80 инвестпроектов в АПК и смежных отраслях», — отметили в пресс-службе банка.


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