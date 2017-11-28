Задолжавшего сотрудникам более двух миллионов начальника оштрафовали на пять тысяч

Гендиректор ООО «Продресурс» Юрий Аксенов не выплачивал 55 сотрудникам деньги с ноября 2016 года по февраль 2017 года. В общей сложности он задолжал более 2 миллионов 620 тысяч рублей, сообщила
В отношении начальника сельхозпредприятия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145 УК РФ, однако преследование прекратили, а Аксенову назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.
«В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в полном объеме возместил ущерб и загладил причиненный преступлением вред», — говорится в сообщении.