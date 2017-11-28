Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:27, 28 ноября 2017 82
 0    0

За сутки «Рязаньавтодор» очистил от снега более четырех тысяч километров дорог

За сутки «Рязаньавтодор» очистил от снега более четырех тысяч километров дорог

С 27 по 28 ноября «Рязаньавтодор» очистил от снега более четырех тысяч километров дорог. Круглосуточно работали 115 единиц спецтехники, дорожное покрытие обработали 495,4 тоннами пескосоляной смеси.

«Гололед на дорогах — это самое неприятное и опасное проявление зимы, которое способствует возрастанию числа аварий и травм. Для борьбы с ним АО „Рязаньавтодор“ использует некоторые антигололедные средства, одним из которых является пескосоляная смесь, которую в нашей стране применяют вот уже несколько десятилетий. Средство предназначено для снижения рисков аварий на скользких дорогах, а также травм пешеходов», — рассказали в пресс-службе организации.

В «Рязаньавтодоре» отметили, что особое внимание уделили очистке от снега и мусора дорожного покрытия, обочин, барьерного ограждения, авто-павильонов и тротуаров.

На снегозаносимых участках автодорог установили снегозащитные щиты. Кроме того, ведется замена поврежденного тросового ограждения. Во всех ДРСУ организовано круглосуточное дежурство специализированной техники. Патрульная очистка ведется ежедневно — после прекращения осадков на дороги выходит дополнительная техника для полного завершения работ.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
15:27, 28 ноября 2017
За сутки «Рязаньавтодор» очистил от снега более четырех тысяч километров дорог
14:12, 28 ноября 2017
Прокуратура Московского района заинтересовалась снегом и наледью на крышах
11:20, 28 ноября 2017
Частный сектор в Соколовке остался без воды
9:32, 28 ноября 2017
Около дома жительницы Заборья могла взорваться газовая труба
17:47, 27 ноября 2017
Рязанцам предложили повлиять на маршрут общественного транспорта через «умные» сервисы 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
22 часа назад
Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе

Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе 1

Новая игра кноккерс совместила в себе боулинг и бильярд.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:21, 16 ноября 2017 49 707
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
10:56, 17 ноября 2017 24 596
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 12
18:40, 20 ноября 2017 23 449
В Рязани наградили победителей чемпионата парикмахеров
15:15, 23 ноября 2017 22 747
В Рязани наградили многодетных матерей. Фото
14:58, 22 ноября 2017 22 721
Появились фото аварии с бензовозами в Шиловском районе
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум