За сутки «Рязаньавтодор» очистил от снега более четырех тысяч километров дорог

С 27 по 28 ноября «Рязаньавтодор» очистил от снега более четырех тысяч километров дорог. Круглосуточно работали 115 единиц спецтехники, дорожное покрытие обработали 495,4 тоннами пескосоляной смеси.
«Гололед на дорогах — это самое неприятное и опасное проявление зимы, которое способствует возрастанию числа аварий и травм. Для борьбы с ним АО „Рязаньавтодор“ использует некоторые антигололедные средства, одним из которых является пескосоляная смесь, которую в нашей стране применяют вот уже несколько десятилетий. Средство предназначено для снижения рисков аварий на скользких дорогах, а также травм пешеходов», — рассказали в пресс-службе организации.
В «Рязаньавтодоре» отметили, что особое внимание уделили очистке от снега и мусора дорожного покрытия, обочин, барьерного ограждения, авто-павильонов и тротуаров.
На снегозаносимых участках автодорог установили снегозащитные щиты. Кроме того, ведется замена поврежденного тросового ограждения. Во всех ДРСУ организовано круглосуточное дежурство специализированной техники. Патрульная очистка ведется ежедневно — после прекращения осадков на дороги выходит дополнительная техника для полного завершения работ.