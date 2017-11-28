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13:53, 28 ноября 2017 86
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В Рязанской области зафиксировали два случая бешенства животных

В Рязанской области зафиксировали два случая бешенства животных

В Рязанской области зафиксировали два случая бешенства животных. Постановления облправительства о введении карантина в деревне Слободка Рязанского района и на улице Заречной поселка Ухолово Ухоловского района опубликованы в среду, 22 ноября. Ограничительные меры продлятся до 21 января 2018 года.

Во время карантина запрещается проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными и вывозить их.

Ветеринары проведут дезинфекцию, привьют зверей в селах и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападения животных. Больных зверей усыпят.


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