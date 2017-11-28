В Рязани поймали мигрантов с поддельными паспортами

Рязанская полиция вместе с ФСБ разоблачила подделку паспортов. Фальшивые документы обнаружены у граждан Республики Узбекистан, сообщил
Их нашли во время рейда, который провели, когда получили информацию от бдительных жителей переулка Войкова. Те решили, что иностранные граждане находятся в России с нарушением закона.
В ходе проверки выяснилось, что пять граждан Республики Узбекистан в возрасте от 24 до 34 лет приобрели на российской территории поддельные паспорта граждан Киргизии.
Таковые по закону пользуются льготным порядком пребывания в РФ.
Сейчас выясняются личности продавцов подделок. В отношении мигрантов возбуждены уголовные дела.
Также к ответственности будет привлечен хозяин помещения, в котором жили иностранцы, потому что он организовал проживание с нарушением закона.