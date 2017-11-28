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12:12, 28 ноября 2017 287
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В Рязани появятся две новые площадки для митингов

В Рязани появятся две новые площадки для митингов

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязани могут появится две новые площадки для митингов. Об этом говорится в проекте постановления правительства области.

В список специально отведенных площадок добавят вход в Парк Гагарина со стороны улицы Молодцова (Приокский) и Монастырскую площадь в Солотче.

Напомним, на данный момент в Рязани есть четыре площадки для «публичного выражения общественного мнения». Это площадь Ленина, площадка перед памятником Советско-Польскому братству по оружию в Приокском, площадка перед входом в ЦПКиО на Братиславской улице и сквер имени Скобелева на улице Новоселов.

Проект постановления пока официально не утвержден.


© RZN.info

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