В Рязани появятся две новые площадки для митингов

В Рязани могут появится две новые площадки для митингов. Об этом говорится в проекте постановления правительства области.
В список специально отведенных площадок добавят вход в Парк Гагарина со стороны улицы Молодцова (Приокский) и Монастырскую площадь в Солотче.
Напомним, на данный момент в Рязани есть четыре площадки для «публичного выражения общественного мнения». Это площадь Ленина, площадка перед памятником Советско-Польскому братству по оружию в Приокском, площадка перед входом в ЦПКиО на Братиславской улице и сквер имени Скобелева на улице Новоселов.
Проект постановления пока официально не утвержден.