В Рязани подорожали бензин и солярка

На прошедшей неделе в Рязанской области подорожали бензин и дизельное топливо. По данным Рязаньстата, средняя стоимость одного литра увеличилась на три копейки и на вторник, 28 ноября, составила 37 рублей 75 копеек.
Цена АИ-92 и АИ-95 поднялась аналогично — до 36,51 и 39,26 рубля соответственно. Литр дизельного топлива подорожал на пять копеек до 37 рублей 66 копеек.
Регион опустился на 12-е место в ЦФО по стоимости бензина в целом. Рязанский АИ-92 стал 14-м после 12-й строчки неделей раньше, АИ-95 остался 12-м. По дороговизне дизтоплива область опустилась с 12-й на 14-ю позицию.